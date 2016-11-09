У Тернополі водій збив жінку на пішохідному переході і втік з місця ДТП

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора близько 20.20 на вулиці Живова поблизу ТЦ "Орнава".

Під колесами іномарки опинилася жінка 1967 року народження. Її бригада швидкої госпіталізувала до травматологічного відділення лікарні.

Читайте такожУ ДТП на Тернопільщині загинув водій

За попередніми даними, потерпіла переходила проїжджу частину на регульованому пішохідному переході.

Свідки автопригоди запам'ятали номер автомобіля, який скоїв наїзд та втік. За інформацією слідчих, іномарка належить жителю села Голотки Підволочиського району. Свій транспорт він передав у користування, відповідно до нотаріального доручення, 20-тирічному тернополянину.

Правоохоронці встановили адресу втікача, але він за місцем проживання не з'являвся з моменту скоєння ДТП.

Не знають де перебуває хлопець і його рідні.

Поліцейські розшукують підозрюваного та автомобіль "BMW 735 IL".