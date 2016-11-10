На Тернопільщині завершується збір зернових

Як повідомив УНІАН директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Віталій Луй, уже зібрано зернові культури на площі 425,1 тис. га, що складає 92% від посіяних площ.

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«Намолочено понад 2,1 млн т зерна. Це на 93 тис. т більше, ніж минулого року. Середня урожайність – 51 ц/га, що на 1,1 ц/га більше порівняно з минулим роком», – повідомив Луй.

За його даними, сою обмолочено на площі 73,2 тис. га (89%), намолочено 138,1 тис. т зерна. Врожайність – 18,9 ц/га (на 3,2 ц/га більше, ніж минулого року).

Соняшник обмолочено на площі 46,8 тис. га (85%), намолочено 123,9 тис. т ерна.

Середня урожайність – 26,5 ц/га (+2,6 ц/га).

Цукрових буряків викопано на площі 16 тис. га, що становить 71 % від посіяних площ. Отримано валовий збір 663,3 тис. т при урожайності 414,6 ц/га (+41 ц/га).

Кукурудзу обмолочено на площі 73,8 тис. га (57%), намолочено 485,6 тис. т зерна. Врожайність культури цьогоріч зросла на 5 ц/га.