На Тернопільщині завершується збір зернових
Намолочено понад 2,1 мільйонів тонн зерна.
Як повідомив УНІАН директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Віталій Луй, уже зібрано зернові культури на площі 425,1 тис. га, що складає 92% від посіяних площ.
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«Намолочено понад 2,1 млн т зерна. Це на 93 тис. т більше, ніж минулого року. Середня урожайність – 51 ц/га, що на 1,1 ц/га більше порівняно з минулим роком», – повідомив Луй.
За його даними, сою обмолочено на площі 73,2 тис. га (89%), намолочено 138,1 тис. т зерна. Врожайність – 18,9 ц/га (на 3,2 ц/га більше, ніж минулого року).
Соняшник обмолочено на площі 46,8 тис. га (85%), намолочено 123,9 тис. т ерна.
Середня урожайність – 26,5 ц/га (+2,6 ц/га).
Цукрових буряків викопано на площі 16 тис. га, що становить 71 % від посіяних площ. Отримано валовий збір 663,3 тис. т при урожайності 414,6 ц/га (+41 ц/га).
Кукурудзу обмолочено на площі 73,8 тис. га (57%), намолочено 485,6 тис. т зерна. Врожайність культури цьогоріч зросла на 5 ц/га.