На Тернопільщині у зв’язку із складними погодними умовами облаштовують пункти обігріву.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зокрема перші два мобільні пункти створено у селах Кам’янки поблизу межі з Хмельницькою областю та Добре Поле.

Паралельно оперативну допомогу подорожуючим надають районні лікарні, де також діють пункти обігріву, при потребі забезпечується харчування та нічліг.

В ОДА запевнили, що станом на 14 листопада усі медичні установи, заклади освіти та соціального захисту працюють стабільно, в них забезпечено теплопостачання. Зокрема відновлено електропостачання в інтернаті у Новому селі.

На найбільш проблемних ділянках: Добре Поле, Кровінка, Кам’янки, Устечко уже розблоковано дороги.

Зараз на дорогах Тернопільщини працює 125 одиниць спецтехніки Служби автомобільних доріг, також до ліквідації наслідків негоди залучено транспорт ДСНС, сільгосппідприємств та приватних установ.