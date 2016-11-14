У Тернополі через сильні снігопади досі залишаються неочищеними тротуари

Як повідомив сьогодні під час брифінгу міський голова Сергій Надал, наразі техніка ЖЕКів в першу чергу скерована на розчищення тротуарів та дворів.

«Проїзди до лікарень зроблено, забезпечено навчальний процес. Лишилися неочищеними тротуари та двори. Багато мешканців залишили автомобілів в дворах, через що там не могла працювати техніка», – стверджує Надал.

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Водночас вчорашній колапс у місті, коли через нерозчищені від снігу дороги фактично припинив роботу громадський транспорт, міський голова пояснив недопрацюванням підрядника, який би мав забезпечити відповідні роботи.

«Велика затримка з розчищенням доріг виникла через те, що організація, з якою підписана угоду на прибирання міста, не виконала своїх зобов’язань. замість 12 одиниць техніки, яка мала розчищати-посипати, працювало лише 7. До цієї приватної організації буде подано позов щодо застосування штрафних санкцій. Також ми переглянемо доцільність співпраці з даною структурою», – сказав Надал.

Окрім цього, за його словами, міське управління транспорту вивчає можливість застосування штрафних санкцій до перевізників, які зірвали учора процес перевезення пасажирів.