У Тернополі через сильні снігопади досі залишаються неочищеними тротуари
У Тернополі через сильні снігопади досі залишаються неочищеними тротуари, через що вранці люди на роботу змушені були іти дорогами.
Як повідомив сьогодні під час брифінгу міський голова Сергій Надал, наразі техніка ЖЕКів в першу чергу скерована на розчищення тротуарів та дворів.
«Проїзди до лікарень зроблено, забезпечено навчальний процес. Лишилися неочищеними тротуари та двори. Багато мешканців залишили автомобілів в дворах, через що там не могла працювати техніка», – стверджує Надал.
Читайте такожНа Тернопільщині у зв’язку із складними погодними умовами облаштовують пункти обігріву
Водночас вчорашній колапс у місті, коли через нерозчищені від снігу дороги фактично припинив роботу громадський транспорт, міський голова пояснив недопрацюванням підрядника, який би мав забезпечити відповідні роботи.
«Велика затримка з розчищенням доріг виникла через те, що організація, з якою підписана угоду на прибирання міста, не виконала своїх зобов’язань. замість 12 одиниць техніки, яка мала розчищати-посипати, працювало лише 7. До цієї приватної організації буде подано позов щодо застосування штрафних санкцій. Також ми переглянемо доцільність співпраці з даною структурою», – сказав Надал.
Окрім цього, за його словами, міське управління транспорту вивчає можливість застосування штрафних санкцій до перевізників, які зірвали учора процес перевезення пасажирів.