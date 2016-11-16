Мерія Тернополя запровадила 3-денний безкоштовний проїзд у тролейбусах після звинувачень у незадовільній роботі громадського транспорту після снігопаду

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні прийняв міськвиконком.

Зумовлене воно незадовільною роботою громадського транспорту в останні 3 дні після того, як 13 листопада пройшов сильний снігопад. Чимало доріг та тротуарів в Тернополі досі не розчищені.

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«На жаль, з екстремальними навантаженнями надзвичайної ситуації не впоралася ні техніка, ні люди. Спеціальна комісія вивчить і дослідить питання, чи це людський фактор, чи неготовність до екстремальних навантажень. Снігопад спричинив погану роботу громадського транспорту. Значна частина водіїв, особливо приватних перевізників, проживає за межами Тернополя. Тому не змогли через негоду добратися до міста», – пояснив одну з причин транспортного колапсу у місті Надал.

Водночас в соцмережах тернополяни масово критикують нездатність міського голови з командою адекватно діяти в екстремальній ситуації. Зокрема люди обурюються його звинуваченнями на адресу перевізників, яких з ініціативи Надала хотіли покарати за невиїзд на маршрути у неділю, тоді як дороги того дня взагалі не були розчищені і в снігах застрягали та сходили з маршрутів навіть комунальні тролейбуси.

Запровадження безкоштовного проїзду в тролейбусах у місті вважають спробою відвернути увагу від того, що навіть на тертій день після снігопаду місто належно так і не прибрано. Як наслідок громадський транспорт далі їздить з перебоями, через це жителі міста вранці знову запізнювалися на роботу. Хто не вміщався у транспорт, змушений був іти пішки.