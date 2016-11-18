На Тернопільщині на території лікарні виявили артснаряд часів Другої світовохї війни

Снаряд часів Другої світовохї війни калібром 76 мм вивезли для знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, виклик надійшов у диспетчерську службу учора об 11 годині. Рятувальникам повідомили, що у смт. Микулинці Теребовлянського району біля будівлі Микулинецької лікарні виявлено вибухонебезпечний предмет. Читайте такожУ центрі Тернополя під час ремонту дамби виявили артснаряд часів Другої світової війни На місці події піротехніки встановили, що знайдено артилерійський снаряд часів Другої світовохї війни калібром 76 мм. Його вилучено фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

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