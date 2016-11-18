У Тернополі під тиском громадськості мерія зобов’язалася компенсувати усі витрати на лікування травмованим через ожеледицю

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, про це він заявив учора під час розмови з травмованими пацієнтами Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги, які отримали травми на неприбраних вулицях після снігопаду.

«Ще раз хочу попросити вибачення у цих людей та їх рідних за те, що ні техніка, ні комунальні служби не встигли оперативно справитися з ситуацією, внаслідок чого люди отримали травми. Сьогодні на лікуванні у тернопільській лікарні перебувають 22 особи, травмовані через снігопади. Нам надана інформація про вартість їх лікування, тому ми компенсуємо їм 100% тієї суми, яку вони потратили на лікування», – пообіцяв Надал.

Водночас він зазначив, що згодом дані витрати міськрадою будуть виставлені як претензія для відшкодування підряднику, який винен у невиконанні своїх договірних зобов’язань і не прибрав місто під час снігопадів.

Про які саме суми йдеться Надал не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі після снігопаду 13 листопада було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.

Виявилося, що фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт, не маючи достатньо техніки. Чиновники міськради, які би мали контролювати найняту структуру, до свої обов’язків віднеслися халатно.

Аби якось згасити хвилю громадського обурення, яка наростає у місті, мерія запровадила безкоштовний проїзд у тролейбусах міста з 15 по 17 листопада, а тепер пообіцяла компенсувати витрати на лікування травмованим.

У соцмережах тернополяни критично оцінюють дану обіцянку, зазначаючи, що кількість травмованих є значно більшою, ніж кількість людей, які зараз перебувають на стаціонарному лікуванні. А ті, хто потрапив в лікарню, поніс й інші витрати, окрім придбання ліків.