Заступника мера Тернополя відсторонили від виконання обов’язків щодо сфери ЖКГ

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Сергій Надал.

У розпорядження вказано, що відповідне рішення прийнято у зв’язку з незадовільним станом утримання та прибирання міста.

Обов’язки координації роботи ЖКГ міський голова поклав особисто на себе.

«Екстремальний снігопад, з яким не справилась ні техніка, ні люди став для нас важливим уроком. Ми робимо важливі кадрові та управлінські висновки», – прокоментував своє розпорядження Надал.

Депутати міськради на своїх сторінках в соцмережах оперативно відреагували на дану розпорядження, стверджуючи, що у такий спосіб Надал намагається зберегти на посаді Стемковського.

Тоді як депутати вимагають його звільнення.

«Окозамилювання і не більше. Відсторонення – то таке бабайко, яке діток може і злякає, але дорослі розуміють - людина лишається в системі, при посаді, в виконкомі. Сергію Надалу, мені так видається, варто було б звільнити або Миколу Лесіва – начальника УЖКГ, або ж Владислава Стемковського. Натомість мер вдався в маневри», – написав депутат Андрій Шкула.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі після снігопаду 13 листопада було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.

Виявилося, що фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт, не маючи достатньо техніки. Чиновники міськради, які би мали контролювати найняту структуру, до свої обов’язків віднеслися халатно.

Аби якось згасити хвилю громадського обурення, яка наростає у місті, 15 листопада мерія запровадила безкоштовний проїзд у тролейбусах міста з 16 по 18 листопада, а також пообіцяла компенсувати витрати на лікування травмованим.