Блудний тернопільський архієпископ замість відбувати покаяння в монастирі продовжив гульбу по барах (відео)

Про це йдеться в розслідуванні ТСН.

Місяць тому програма ТСН.Тиждень показала відео з камер спостереження тернопільського бару. Туди архієпископ Тернопільский і Подільський (Українська автокефальна православна церква) Мстислав прийшов у компанії з керівництвом тернопільської церкви Різдва Христового. Далі були алкоголь, жінки, бійки.

Після скандалу архієрейський собор відправив Мстислава до монастиря на покаяння на невизначений термін. Предстоятель церкви Макарій вибачився за дії архієпископа. Вибачався і сам Мстислав, який спочатку збрехав, що його не було у барі, де сталася бійка за його участю. Після рішення собору зізнався: був, пив, бився.

ТСН.Тиждень вирішила перевірити, як спокутує гріхи владика. Монастир – це найм'якше покарання, яке міг винести собор. Адже архієпископ є монахом і порушив багато канонів. За правилами, його мали відлучити від церкви і позбавити сану.

Та ієрархи пожаліли Мстислава і на спокуту відправили в один з чоловічих монастирів УАПЦ. Там він мав би перебувати і сьогодні. Керівником Тернопільської єпархії тимчасово призначили владику Андрія – митрополита Галицького та Івано-Франківського. І місяць тому він запевнив, що Мстислав виконає волю собору.

"Владика Андрій у телефонній розмові мене запевнив, що з понеділка Владика Мстислав буде перебувати в монастирі на молитовному покаянні", – каже Наталія Шевчук. Вона – керівник Фонду пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія, колишнього предстоятеля УАПЦ, який помер півтора року тому. Вона 15 років була помічником Мефодія і тому знає багато про усі підводні течії автокефальної церкви.

ТСН попросила Наталію допомогти у пошуках Мстислава, аби на власні очі побачити, як спокутує власні гріхи той, хто претендує на право відпускати гріхи інших. Їдемо до чоловічого монастиря Преподобного Серафима Соровського в Івано-Франківській області. Можливо, там владика Мстислав ховається від журналістів і відбуває покаяння. Із десятків номінальних монастирів УАПЦ діє реально лише п'ять: три – в Івано-Франківській області, два – на Львівщині. Минулого тижня Західну Україну добряче замело снігом. Тому, аби дістатися до монастиря біля села Кривець, довелося винайняти джип. У монастирі саме почалася вечірня служба. Питаємо у свічниць, чи приїхав на покаяння Мстислав. "Ми Мстислава знаємо. Але в даний момент його тут немає. В нас його немає, я не знаю, хто вам таке сказав", – відповіли в монастирі.

Наступного дня настоятель монастиря телефоном також підтвердить, що Мстислава тут не було. Наступного дня на Франківщині заїхали до Спасо-Преображенського Угорницького чоловічого монастиря в селі Угорники. Це мав би бути 100-відсотковий результат. Адже саме сюди предстоятель церкви Макарій офіційно відрядив гуляку Мстислава. Але й тут його не виявилося. Настоятель Свято-Михайлівського чоловічого монастиря в селі Підмихайля отець Михаїл телефоном запевняє, що Мстислава не бачив і не чув.

Настоятель монастиря Святого Великомученика Пантелеймона Цілителя на Львівщині владика Геронтій теж Мстислава не бачив. Чотири монастирі не бачили покаяння Мстислава.

Залишається останній, п'ятий, – Святогорський чоловічий монастир Покладення Ризи Пресвятої Богородиці в селі Ушня на Львівщині. П'ять днів мандрівок засніженими Франківщиною та Львівщиною. Ми були впевнені, що побачимо архієпископа. Були впевнені, бо собор пробачив Мстислава і не відлучив його від церкви, надавши шанс на покаяння. І він би мав ним скористатися. Монастир розташований у лісі за селом. Поле замело. Після наради з місцевими вирішуємо брати метрові сніги на джипі. Кілька кілометрів повний привід позашляховика пробиває замети, але в якийсь момент розуміємо, що далі не проїдемо. Місцеві ж розповіли, що в цьому монастирі на горі живе лише один монах.

Повертаємося у Тернопіль. Останній шанс знайти Мстислава – у цьому місті, в його квартирі. Зранку знаходимо автомобіль Мстислава біля будинку його секретаря Петра Зайця. Розуміємо, що архієпископ, скоріше за все, вдома. Вже під вечір під'їджаємо до будинку Мстислава. На третьому поверсі, в квартирі Владики, в одній з кімнат хтось дивиться телевізор. Ми вирішили чекати. В якийсь момент у кухні увікнулося світло і з'явилася жіноча постать. Судячи з усього, вона почала готувати вечерю. Ще за півгодини до кухні зайшов чоловік. Вони сідають вечеряти. Далі жінка починає одягатися – її чекає таксі. Чоловік встає і сумніви зникають – у жіночій компанії вечеряв владика Мстислав. Архієпископ Тернопільський і Подільський, який мав жити у чернечих стінах, на чернечих харчах і за чернечими устоями, знову згрішив. Обманув предстоятеля, не виконав волю собору і замість монастиря влаштував собі домашню відпустку. Тим часом він прощається з жінкою, вона сідає в таксі та їде. Мстислав проводжає її поглядом. Ми встановили особу жінки – вона заміжня та має двох дітей. Кілька наступних днів ми фільмували Мстислава вдома. Архієпископа постійно відвідує його секретар, тиждень тому вони виїжджали за місто. І не просто виїжджали. Його неодноразово бачили в нетверезому стані – мовляв, заливає горе.

"Його бачили неодноразово не в дуже тверезому стані. І не одного. Він далі продовжує те, що робив раніше. Він праздно проводить свій час у компанії жінок, своїх кліриків, алкопопів. І таким чином не зважає ні на думку вірян, ні на їхні почуття", – говорить Наталія Шевчук.

Уже в Києві йдемо до предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія. Він знає, що ми не знайшли Мстислава у монастирі, де той мав перебувати постійно. Йому боляче. На мить здається, що предстоятель ледь стримує сльози...

"То вже край... То вже край… То вже край…. І тому край.! Вірте Богу, що може я собі ворогів наживу, але буду класти край. І тим подіям, і тим архієреям. Можу сказати свою думку. Він буде позбавлений, звільнений, і якщо архієреї дадуть добро, – буде виведений за штат. Але Господь, ми знаємо, що дав людині право на покаяння. І архієрею, і мирянину. І можновладцю. Всім. Ми перше попробували це. Не сталося, то не сталося. Якщо людина – його вибір, нічий, його вибір", – сказав про Мстислава предстоятель УАПЦ митрополит Макарій.

Як повідомляв УНІАН, в середині жовтня 2016 року архієпископ Мстислав разом із трьома священиками влаштував гуляння в тернопільському барі "Сіті" в піст – на свято Воздвиження Чесного Хреста. Розваги переросли в бійку між священиками та відвідувачами бару.

Спочатку служитель церкви відкидав звинувачення, але згодом, переглянувши відео інциденту, він все ж признав себе учасником гулянь.

За такі дії Собор єпископів УАПЦ вирішив відправити архієпископа Мстислава на покаяння в монастир.