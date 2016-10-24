"Брудні" розваги та розкаяння священика УАПЦ: фігурант прокоментував скандал (відео)

На відео видно, як архієпископ Мстислав танцював так, як справжній завсідник барів і нічних клубів, йдеться у сюжеті ТСН.

Владика Мстислав – архієпископ Тернопільский і Подільський Української автокефальної православної церкви. Ієрарх у день посту до дня Воздвиження зі свитою священників відпочив у барі Тернополя. Так відпочив, що адміністрація закладу довго пам'ятатиме цю ніч, бо в барі було усе: і брудні танці панотців, і бійка, і поліція. Один із найавторитетніших ієрархів УАПЦ показав українцям, як треба розважатися по-справжньому.

В архієпископа Мстислава журналісти запитали прямо, що це було і як пояснити поведінку владики. Мстислав, не довго думаючи, збрехав, що в барі його не було, бійки собі не дозволяє, і взагалі в нього є алібі.

"Ні, мене не було… Не знаю, можливо, ми були біля того місця, але щоб бійка… Це я собі не дозволяю в своєму житті", – запевнив тоді архієпископ Мстислав.

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Згодом в інтерв'ю ТСН Мстислав заявив, що його вже відправили у монастир. Неохоче, але зізнається, що грішив у барі.

"Не міг стверджувати, чи це було, чи не було. Але подивився – був. А зараз своєю недостойною поведінкою вибачаюся перед віруючими, прошу прощення перед Богом. Предстоятель попросив прощення за мене, і я прошу прощення за себе, що моя недостойна поведінка когось там ввела в смуток. А все решта – після рішення комісії", – сказав архієпископ Мстислав.

Про деталі бійки в барі не захотів розповідати.

"Маєте відео – перегляньте. Переглянете відео – будете бачити. Я все зі смиренністю приймаю, так як належить. Згідно з канонами і так, як вирішить Архієрейський собор. Уже не такий я поганий, як мене розмалювали", – зазаначив архієпископ Мстислав.