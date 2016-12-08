На Тернопільщині 13 шкіл отримали шкільні автобуси

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі директорам шкіл вручив сьогодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебуває на Тернопільщині з робочим візитом.

«Такі міські автобуси мають бути у кожній школі. Ці автобуси куплені завдяки децентралізації, тому що ми змінили систему фінансування. Децентралізація – це можливість, яку ми сьогодні з вами використовуємо», – сказав Гройсман.

Принагідно він зазначив, що Тернопільщина залишається лідером в Україні за кількістю створених об'єднаних територіальних громад. Їх створено 26, ще 10 – у процесі об'єднання.

«Фактично, половина території області буде мати усі необхідні інструменти для власного розвитку. Адже завдяки децентралізації може отримати сотні мільйонів гривень додаткових надходжень до місцевих бюджетів», – сказав глава уряду.

Довідка УНІАН: За кошти Державного бюджету у 2016 р. Тернопільською обласною державною адміністрацією придбано 9 автобусів на суму 14,16 млн грн.

На умовах співфінансування (70/30%) придбано 32 автобуси. Зокрема, 36 млн грн - освітня субвенція та 16,8 млн грн - з місцевих бюджетів.