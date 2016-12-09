На Тернопільщині в реанімацію госпіталізували жінку, яка отруїлася чадним газом під час пожежі
Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 21 год на пункт зв’язку 11-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в м. Ланівці в житловому будинку на вул. Привокзальній.
Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горить кухня житлового будинку на площі близько 4 м.кв.
О 21.19 пожежу вдалося локалізувати, а о 21.41 – повністю загасити.
Від вогню врятовано житловий будинок.
Під час гасіння врятовано 36-річну жінку.
З ознаками отруєння чадним газом її доставлено до реанімаційного відділення Лановецької центральної районної клінічної лікарні.
Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.