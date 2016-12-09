На Тернопільщині в реанімацію госпіталізували жінку, яка отруїлася чадним газом під час пожежі

10:27, 09 грудня 2016
Тернопіль
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Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

Фото прес-служби ДСНС в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 21 год на пункт зв’язку 11-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в м. Ланівці в житловому будинку на вул. Привокзальній.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горить кухня житлового будинку на площі близько 4 м.кв.

О 21.19 пожежу вдалося локалізувати, а о 21.41 – повністю загасити.

Від вогню врятовано житловий будинок.

Під час гасіння врятовано 36-річну жінку.

З ознаками отруєння чадним газом її доставлено до реанімаційного відділення Лановецької центральної районної клінічної лікарні.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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