На Тернопільщині в реанімацію госпіталізували жінку, яка отруїлася чадним газом під час пожежі

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 21 год на пункт зв’язку 11-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в м. Ланівці в житловому будинку на вул. Привокзальній.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горить кухня житлового будинку на площі близько 4 м.кв.

О 21.19 пожежу вдалося локалізувати, а о 21.41 – повністю загасити.

Від вогню врятовано житловий будинок.

Під час гасіння врятовано 36-річну жінку.

З ознаками отруєння чадним газом її доставлено до реанімаційного відділення Лановецької центральної районної клінічної лікарні.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.