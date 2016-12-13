Завтра на Тернопільщину із робочим візитом приїде Президент України Петро Порошенко

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, спочатку він візьме участь у відкритті філії заводу «СЕ Борднетце-Україна» у Чорткові.

Згодом Порошенко побуває у Трибухівцях Бучацького району на представленні нового холодильного комплексу у фермерському господарстві «Гадз».

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня відбувся робочий візит на Тернопільщину Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.