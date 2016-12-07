Завтра Тернопільщину з робочим візитом відвідає прем’єр-міністр України Гройсман

Гройсман візьме участь в урочистому відкритті реконструйованого інфекційного корпусу Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги.

Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, 8 грудня глава уряду візьме участь в урочистому відкритті реконструйованого інфекційного корпусу Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Також прем’єр-міністр зустрінеться з головами об’єднаних територіальних громад. Окрім цього, Гройсман ознайомиться з роботою фруктосховища ТОВ «Україна».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter