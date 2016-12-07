Завтра Тернопільщину з робочим візитом відвідає прем’єр-міністр України Гройсман
13:26, 07 грудня 2016Тернопіль
101 0
Гройсман візьме участь в урочистому відкритті реконструйованого інфекційного корпусу Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги.
Володимир Гройсман / Фото УНІАН
Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, 8 грудня глава уряду візьме участь в урочистому відкритті реконструйованого інфекційного корпусу Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги.
Також прем’єр-міністр зустрінеться з головами об’єднаних територіальних громад.
Окрім цього, Гройсман ознайомиться з роботою фруктосховища ТОВ «Україна».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter