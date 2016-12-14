Порошенко побачив на Тернопільщині ознаки відродження української економіки (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття нового холодильного комплексу у фермерському господарстві «Гадз» у селі Трибухівці Бучацького району.

«Я бачу, що українці будують, українці монтують, українці вирощують, українці споживають. Разом з тим росте частка експорту. І головне, що Петро Іванович (Петро Гадз – голова фермерського господарства «Гадз» – УНІАН) з впевненістю дивиться в майбутнє. Я бачу, як «горять» у нього очі, він знає, що у нього буде робитися завтра, через місяць, через рік і через два. Для мене це є символ відродження України і економіки. Коли пішли інвестиції у виробництво – це надзвичайно важливо», – сказав Порошенко.

Гадз ознайомив Порошенка з роботою господарства, розповів про плани щодо розвитку, зокрема про збільшення виробничих потужностей, відкриття нових цехів із виготовлення фруктових пюре та запуску лінії із виготовлення соків. Президент відвідав цех із виробництва і відбору саджанців фруктових дерев та цех, де зберігається продукція.

«Приємно бути серед людей, які в ці часи роблять все можливе для того, щоб інвестувати в майбутнє України, у виробництво, і роблять все можливе, щоб забезпечити внутрішній ринок та експортні можливості за технологіями, яких раніше в Україні не існувало», – сказав Порошенко.

Довідка УНІАН. Фермерське господарство «Гадз» створене 20 жовтня 2011 року і спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід.

В період з 2012 по 2016 роки господарство здійснило посадку саду площею близько 600 га.

Планується збільшення площі саду до 2,5 тисячі гектарів.

Також в господарстві закладений малинник, площею 5 га. Крім цього закладений розсадник, в якому на даний час вирощується 500 тис. штук саджанців плодових культур.

Планується виробництво 1 млн саджанців щороку.