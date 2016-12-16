У Тернополі з наступного тижня відновлять навчання у школах після карантину

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла сьогодні комісія з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради.

Дане рішення було прийнято на підставі даних обласного центру Держсанепідемслужби, які засвідчили, що ситуація захворюваності населення на грип та ГРВІ у Тернополі залишається нестійкою, але з ознаками стабілізації.

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Водночас члени комісії залишили право за керівниками навчальних закладів самостійно закривати окремі класи на карантин при відсутності 20% учнів.

Також прийнято рішення залишити масочний режим у громадському транспорті та закладах громадського харчування.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей у освітніх закладах Тернополя було оголошено карантин з 14 по 16 грудня включно.