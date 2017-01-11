На тернополянина менш як за рік склали 24 адмінматеріали, а тепер вилучили автомобіль

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, на вул. Танцорова патрульні помітили автомобіль VolkswagenTransporter, що порушив ПДР.

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Коли інспектори підійшли до машини, водій зачинився в автомобілі, відмовився пред’являти документи та не реагував на законні вимоги інспекторів.

Згодом з’ясувалося, що даний громадянин неодноразово був притягнений до адміністративної відповідальності . Від початку травня минулого року на нього склали вже 24 адміністративних матеріали.

Зокрема, 4 протоколи за ст. 185 (злісна непокора) та 3 – за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Також винесли 4 постанови за ст. 126 (керування автомобілем без відповідних документів) та 13 – за ст.122 (порушення ПДР) КУпАП.

Автомобіль тернополянина евакуювали на арештмайданчик.