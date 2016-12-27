У Тернополі затримали п’яного водія, який намагався втекти від поліцейських
У Тернополі затримали п’яного водія, який намагався втекти від поліцейських.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, під час патрулювання інспектори помітили на вулиці Замонастирського автомобіль ВАЗ-2101, який їхав з вимкненими фарами.
Патрульні подали водію сигнал про зупинку, але він почав тікати.
Врешті водій не справився з керуванням та в'їхав в огорожу.
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Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотесту показав 1,56 проміле алкоголю в його крові.
На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (керування у стані сп’яніння), ст.124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст.126 (керування без відповідних документів) КУпАП.
Автомобіль доставили для зберігання на штрафмайданчик.