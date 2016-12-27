У Тернополі затримали п’яного водія, який намагався втекти від поліцейських

12:08, 27 грудня 2016
Тернопіль
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У Тернополі затримали п’яного водія, який намагався втекти від поліцейських.

Водій не справився з керуванням та в'їхав в огорожу / tp.npu.gov.ua

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, під час патрулювання інспектори помітили на вулиці Замонастирського автомобіль ВАЗ-2101, який їхав з вимкненими фарами.

Патрульні подали водію сигнал про зупинку, але він почав тікати.

Врешті водій не справився з керуванням та в'їхав в огорожу.

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Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотесту показав 1,56 проміле алкоголю в його крові.

Автомобіль доставили для зберігання на штрафмайданчик / tp.npu.gov.ua

На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (керування у стані сп’яніння), ст.124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст.126 (керування без відповідних документів) КУпАП.

Автомобіль доставили для зберігання на штрафмайданчик.

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Теги: #поліція#ДТП