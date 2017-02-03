На Тернопільщині у 2016 році викрито виплату 29,106 мільйонів гривень тіньової зарплати

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, загалом працівники Головного управління ДФС у Тернопільській області минулого року виявили 6,9 тис. необлікованих найманих працівників.

В результаті проведених заходів бюджету отримав 4,22 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 6,4 млн грн єдиного соціального внеску.

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Також у 2016 році працівники територіальних органів ДФС області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 24 підприємств, що допустили заборгованість із виплати заробітної плати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. За наслідками проведеної роботи по 22 підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати в сумі 4,358 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – в сумі 215,4 тис. грн, з єдиного соціального внеску – в сумі 389,4 тис. грн.

Проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу із керівниками 167 підприємств, за наслідками якої 158 підприємств погасили заборгованість із заробітної плати в сумі 6 млн 369,1 тис. грн, з податку на доходи фізичних осіб – в сумі 3 млн 158,1 тис. грн та 6 млн 40,8 тис. грн ЄСВ.