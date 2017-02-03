У Тернополі оштрафували батька, автомобілем якого керував його неповнолітній син.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 16 год увагу патрульних привернув автомобіль Skoda Octavia із забрудненими номерними знаками.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок ДТП загорівся автомобіль

Інспектори дали знак водієві зупинитися. При перевірці документів з’ясувалося, що водієві лише 17 років і він не має права керувати таким транспортним засобом.

Відповідно на нього патрульні склали протокол ч.2 ст.126 КУпАП та винесли постанову за цією ж статтею на батька правопорушника за передачу керування автомобілем особі, яка не має права керувати транспортним засобом.