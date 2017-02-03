У Тернополі оштрафували батька, автомобілем якого керував його неповнолітній син
12:46, 03 лютого 2017Тернопіль
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У Тернополі оштрафували батька, автомобілем якого керував його неповнолітній син.
17-річний водій не мав права керувати автомобілем / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 16 год увагу патрульних привернув автомобіль Skoda Octavia із забрудненими номерними знаками.
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Інспектори дали знак водієві зупинитися. При перевірці документів з’ясувалося, що водієві лише 17 років і він не має права керувати таким транспортним засобом.
Відповідно на нього патрульні склали протокол ч.2 ст.126 КУпАП та винесли постанову за цією ж статтею на батька правопорушника за передачу керування автомобілем особі, яка не має права керувати транспортним засобом.
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