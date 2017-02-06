Учасникам фінансової піраміди "Хелікс" завдали 37 мільйонів гривень збитків

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник сектору комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області Сергій Крета, наразі до правоохоронців звернулося із заявами уже 480 потерпілих. Серед них є і іноземці, зокрема жителі Ізраїлю, Молдови, Казахстану. Найбільше заявників – з Тернопільської області.

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«Вартість майна та заблокованих коштів в підозрюваних в організації фінансової піраміди складає 25 млн грн, тоді як сума збитків уже сягнула 37 млн грн. Як бачимо, дані суми істотно розходяться», – констатував Крета.

Як повертатимуть кошти обманутим вкладникам наразі залишається незрозумілим.

Тим паче, що кількість ошуканих продовжує зростати.

«До нас кожен день надходять нові заяви, по 2-5 у день», – зазначив Крета.

Він додав, що невдовзі може бути пред’явлено підозри тим, хто брав кошти від людей і передавав їх організаторам піраміди.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2016 року на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. 4 грудня Тернопільський міськрайсуд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн – для співорганізаторів.

6 грудня директора ТОВ «Хелікс кепітал» випустили під заставу 5 млн грн, 9 грудня відпустили ще одного з організаторів за 2,5 млн грн, 12 грудня – третього підозрюваного за 1 млн грн.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

У ході слідчо-оперативних дій були проведені обшуки у трьох головних фігурантів справи. Арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад 1 млн американських доларів, сім елітних квартир у Тернополі та столиці, будинок в Києві, а також цінні речі на майже 500 тис. грн.