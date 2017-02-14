На Тернопільщині площі зарезервованих для воїнів АТО земель зросли майже втричі

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держгеокадастру в Тернопільській області, станом на 12 лютого 2017 року в області зарезервували 5 тис. 699 га земель для надання учасникам АТО. Найбільше площ запропоновані у Борщівському, Зборівському, Шумському районах. Для порівняння станом на 1 січня 2016 року площа зарезервованих земель становила 2 тис. 308 га.

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З моменту запровадження ініціативи Держгеокадастру щодо першочергового забезпечення учасників АТО земельними ділянками, в області надійшло 6 тис. 444 звернень від учасників АТО щодо виділення земельних ділянок для різного цільового призначення.

Фахівці Держгеокадастру підготували 3 тис. 512 дозволів на розроблення проектів землеустрою площею 2 тис. 746 га, органи місцевого самоврядування прийняли 852 рішення на загальну площу 559,3 га.

У власності учасників АТО наразі є 2197 земельні ділянки площею 1,402 тис. га. З них органи місцевого самоврядування прийняли 368 рішень на 1013 земельних ділянок площею 350,3 га та Головним управлінням в області прийнято 1829 наказів на 1,052 тис. га.

Землевпорядною службою області сім’ям військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції, надано 92 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 68,2 га та затверджено 39 проектів землеустрою на площу 30,7 га.

З метою забезпечення військовослужбовців учасників АТО земельними ділянками на території області з орендарями сільськогосподарського виробництва розірвали 5 договорів оренди землі на загальну площу 62,4 га.