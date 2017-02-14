У Тернополі шахрай видурив у пенсіонерки майже 15 тисяч

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора на телефон 77-річної тернополянки прийшло повідомлення про заблокування банківської картки. Жінка набрала вказаний в СМС номер, після чого почула голос чоловіка, який представився співробітником служби безпеки банківської установи.

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Він розповів, що хтось намагається зняти з її карки гроші, тому потрібно вказати номер та пін-код електронного гаманця. Пенсіонерка розповіла персональні дані, а згодом отримала нове сповіщення, що з її картки знято 14,7 тис. грн. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.