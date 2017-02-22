На Тернопільщині знешкодили 11 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема знешкоджено 2 артснаряди калібром 76 та 105 мм, виявлених 20 лютого на території колишньої швейної фабрики у Чорткові.

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Також у вихідні в лісосмузі на околиці Чорткова було виявлено 9 реактивних снарядів калібром 82 та 132 мм.

Усі вибухонебезпечні предмети – часів Другої світової війни.