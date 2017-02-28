На Тернопільщині завдяки проведеним заходам з енергозберерження у закладах освіти області вдалося зекономити 20% коштів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова облдержадміністрації Степан Барна під час засідання колегії управління освіти і науки ОДА.

«Хоча опалювальний сезон ще не закінчився, ми вже бачимо позитивні результати від реалізації енергоефективних заходів. Майже на 20% скоротилися видатки на енергоносії в закладах освіти краю. І це незважаючи на те, що ця зима була холодніша, ніж попередня. Тому цей напрямок роботи залишається для нас пріоритетним і надалі», – запевнив Барна.

За його даними, в 2017 році на заходи з енергозбереження в області заплановано скерувати від 10 до 15 млн грн.

Відтак Барна закликав керівників навчальних закладів спільно представниками РДА, об`єднаних територіальних громад готувати проекти по енергозбереженню.

«Це дозволить покращити умови в навчальних закладах, а зекономлені кошти спрямувати на інші потреби. Зокрема, придбання спортивного інвентарю, сучасних класів тощо», – зауважив голова ТОДА.