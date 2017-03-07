Голова ТОДА доручив вжити заходів щодо погашення заборгованості за комунальні послуги

Як повідомили УНІАН, відповідне доручення він дав під час наради.

Заступник начальника управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження Микола Михальський розповів, що за січень-лютий 2017 року споживачі області розрахувалися за використаний природний газ на 121,2 %. Зокрема, населення (з пільгами та субсидіями) розрахувалося на 125,3 %, бюджетні установи, що фінансуються з місцевих бюджетів, – на 61,2%, з державного бюджету – на 56,9 %.

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Як поінформувала виконувач обов’язків начальника управління житлово-комунального господарства Софія Близнюк, у 2016 році підприємствами комунальної теплоенергетики області спожито 20,7 млн кВт.год електроенергії на суму 44,1 млн грн, оплачено – 46,5 млн гривень. Рівень оплати за вищезазначений період становить 105,4 %. Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства спожито 28,1 млн кВт.год електроенергії на суму 66,4 млн грн, оплачено – 68,4 млн грн (102,9 %).

В облдержадміністрації зазначили, що сім’ї, які не підпадають під дію субсидії, мають можливість сплачувати рахунки за теплопостачання рівними частинами протягом року.

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«Щоб скористатися послугою, варто звернутися із письмовою заявою до виконавця послуги з централізованого опалення про надання розстрочки в оплаті житлово-комунальної послуги з теплопостачання. Починаючи з дати подання заяви щомісяця протягом опалювального періоду підприємство виставлятиме рахунок у вигляді 50% від нарахованої плати за спожиту послугу. Решту суми – неоплачених 50% від нарахованої протягом опалювального періоду плати за житлово-комунальну послугу виставлятиметься споживачу протягом міжопалювального періоду щомісяця рівними частинами, починаючи з травня до вересня включно», – зауважила Близнюк.