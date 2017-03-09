У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході біля пам’ятника поету взяло близько 200 осіб: представники влади, духовенства, громадськості.

Священнослужителі відправили поминальну панахиду за упокій душі Тараса Шевченка, після чого присутні поклали квіти до пам’ятника Кобзарю.

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«Він був воїном слова, воїном української ідеї, яку відстоював усе своє життя. Народився у поневоленій Україні і багато років провів у тюрмах та засланнях. Проте ніколи не жалкував про обрану ним тернисту дорогу. Слова, які Тарас Шевченко залишив нам у спадок: «Якщо б ми вчилися як треба, то мудрість була б нас своя…» сьогодні актуальні як ніколи. Геній українського народу спонукає нас творити країну, розраховуючи при цьому лише на себе», – сказав під час виступу голова облдержадміністрації Степан Барна.

Згодом біля пам’ятника працівники ТОДА, представники молодіжних громадських організацій, школярі та пересічні тернополяни долучилися до започаткованого українцями діаспори флешмобу «GlobalShevchenko», у рамках якого прочитали разом вірш Шевченка «В казематі».

Тернополяни читали віршовані радки Кобзаря разом із українцями з різних куточків світу.

Аналогічні акції відбулися в Одесі, Маріуполі, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному, Житомирі, Херсоні, та багатьох інших містах на лише України, а й закордону.

«Важливо не лише вшановувати пам’ять великого Кобзаря. Його віще слово має стати життєвим кредом для кожного патріота й борця за незалежність України», – наголосив, вітаючи учасників флешмобу, Барна.