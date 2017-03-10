На Тернопільщині розшукують водія, який травмував перехожого і втік з місця ДТП

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора із струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною обличчя та переломом двох ключиць зі зміщенням до лікарні потрапив мешканець Бережан 1979 року народження.

Встановлено, що його 9 березня близько 20.30 збив автомобіль і з місця пригоди втік. За попередніми даними, потерпілий йшов проїжджою частиною дороги в попутному з рухом транспорту напрямку і перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Яке авто його збило, він не пам'ятає. Слідчі встановлюють особу водія-втікача, опрацьовують речові докази та відео з камер спостережень.