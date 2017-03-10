Спортсмен-паралімпієць з Тернополя здобув дві перемоги на всеукраїнських змаганнях із зимових видів спорту і представлятиме Україну на Кубку світу

Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, у лижних гонках серед чоловіків в категорії сидячи (LW 10-12) на дистанції спринт 900 м спортсмен завоював золоту нагороду, а на дистанції 5 км виборов «срібло». Ще одне «золото» Радь отримав у біатлоні на дистанції спринт 7,5 км.

Уже невдовзі Радь братиме участь у Кубку світу із зимових видів спорту (лижні гонки, біатлон) серед спортсменів з УОРА та вадами зору, що відбудеться у місті Пхьончхан (Республіка Корея). А наприкінці березня він виступатиме у Кубку світу з зимових видів спорту (лижних гонок та біатлону) серед спортсменів УОРА, у місті Саппоро (Японія).

18-річний Радь, учень 11 класу Тернопільської школи-колегіуму ім. Й. Сліпого, тренується у заслуженого тренера України Василя Федорчака.