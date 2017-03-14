На Тернопільщині у чоловіка вилучили обріз та гранату
На Тернопільщині у чоловіка вилучили обріз та гранату.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, незаконне поводження зі зброєю інкримінують правоохоронці Гусятинщини жителю селища Гримайлів.
За словами начальника сектору Гусятинського відділення кримінальної поліції Василя Борейка, у ході проведення оперативно-профілактичних заходів з виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, оперативники встановили, що один із мешканців селища зберігає обріз мисливської рушниці та боєприпаси.
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Відповідно до ухвали суду правоохоронці провели санкціонований обшук в житловому будинку підозрюваного. В одній з кімнат працівники поліції знайшли й вилучили предмет без жодних маркувань, схожий на обріз гладкоствольної мисливської рушниці радянського виробництва, а також гранату без запалу.
Чоловік стверджує, що знайшов усе на сміттєзвалищі. Рушницю почистив та планував використовувати під час мисливства.
Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження.