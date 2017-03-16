На Тернопільщині рятувальники підірвали 45-метровий цегляний комин аварійної котельні (відео)

На Тернопільщині рятувальники підірвали 45-метровий цегляний комин недіючої котельні, який перебував в аварійному стані.

Як повідомили УНІАН в центріпропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора в селищі Велика Березовиця Тернопільського району фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області демонтовано комин котельні, розташованої на території недіючого цукрового заводу.

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Цегляну трубу, висотою близько 45 м демонтували методом контрольованого підриву.

Інші способи демонтажу виявилися неможливими, оскільки споруда вже тривалий час перебувала в аварійному стані і могла впасти навіть від сильних поривів вітру.