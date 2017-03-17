На Тернопільщині працівники Держгеокадастру підробили документи на чужу земельну ділянку

На Тернопільщині викрили працівників районного Держгеокадастру, які підробили документи на чужу земельну ділянку. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що на основі неправдивих документів службовців відділу Держгеокадастру рішенням суду визнано право власності за місцевою мешканкою на земельну ділянку площею 1,78 га, яка є приватною власністю іншої особи.

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Відповідні дані, які стали підставою для судового рішення про право власності на успадковану землю, адвокат отримав у вищезазначеній державній установі при з‘ясуванні питання щодо спадщини померлого власника ділянки.

Громадянці, яку безпідставно позбавили земельної ділянки, діями службових осіб Держгеокадастру завдано збитки на суму понад 72 тис. 631 грн.

Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) стосовно службових осіб відділу районного Держгеокадастру.