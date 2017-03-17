У 2016 році Тернопільщина на реконструкцію водних об’єктів отримала понад 52 мільйони

У 2016 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на Тернопільщині проведено ремонт та реконструкцію 5 об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства в містах Підгайці, Борщів, Почаїв, Ланівці та селищі Товсте на загальну суму 26,2 млн грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання колегії управління житлово-комунального господарства повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Іван Крисак.

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«Протягом останніх років галузь відчула значну підтримку держави. Крім того, понад 26 млн грн надійшло на очисні споруди – це значна сума, якої раніше не вкладали в розвиток галузі ЖКГ. Сподіваюся, спільними зусиллями у цьому році нам також вдасться реалізувати багато потрібних проектів і в цьому році», – сказав Крисак.

Він додав, що на 2017 рік на конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР подано подано 37 проектів водопровідно-каналізаційного господарства загальною кошторисною вартістю 357,4 млн грн та 39 проектів по благоустрою загальною кошторисною вартістю 174,7 млн грн.

«За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, проведено роботи на п’ятьох об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства в Борщівському, Підгаєцькому та Козівському районах на суму 2,5 млн грн. Також за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаним територіальним громадам проведено роботи на 14 об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства області на суму 10,5 млн грн та на 78 об'єктах благоустрою. Зокрема, проведено капітальний ремонт вулиць, доріг комунальної власності - 35,7 млн гривень, будівництво, реконструкція вуличного освітлення - 4,2 млн гривень, придбання спецтехніки для комунальних підприємств – 10,9 млн грн», – поінформував Крисак.