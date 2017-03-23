Спортсмен з Тернопільщини здобув срібну нагороду на Кубку світу з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у фіналі змагань у японському місті Саппоро у змаганнях біатлоністів серед чоловіків в категорії сидячи Радь на дистанції 12,5 км завоював срібну нагороду з результатом (39:50.6,1 промах).

Перше місце у цьому виді посів Мартін Фляйг із Німеччини (39:10.5, 2 промахи), а норвежець Ларсен Тригве Стейнар став третім з результатом (40:54.3, 3 промахи).

На дистанції спринт 7,5 км у біатлоні Радь зайняв 6 місце з результатом 25:33.6 та одним промахом. У цьому виді переможцем став український спортсмен Максим Яровий з результатом 24:13.4 та трьома промахами.

Тренує тернопільського спортсмена заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.