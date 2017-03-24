На Тернопільщині у районній школі відкрили басейн, який будували 30 років (фото, відео)

Сьогодні на Тернопільщині у Козовій в районній школі відкрили басейн-довгобуд. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяли голова ТОДА Степан Барна, керівництво облради та району.

Почали будівництво басейну ще 30 років тому, однак через брак фінансування його ніяк не могли завершити.

Після того, як від держави та меценатів надійшли необхідні кошти, об’єкт нарешті завершили.

«Тепер діти з сільської місцевості мають можливість проводити час активно та з користю. Спільними зусиллями органів державної влади та місцевого самоврядування ми можемо показати неабиякий результат. Подібні спортивні об’єкти будуть предметом нашої ініціативи у наступному році. Щонайменше 10% від Фонду регіонального розвитку – а це близько 20 млн грн – плануємо спрямувати на реконструкцію і будівництвоспортивної інфраструктури в Тернопільській області», – сказав Барна під час відкриття спорткомплексу.

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Як відомо, у спортивному комплексі школи №2 збудували 25-метровий басейн на 4 доріжки із роздягальнями і душовими, на другому поверсі – тренажерний зал.

Займатися у новому спорткомплексі будуть понад 1,5 тис. школярів Козови та ще близько тисячі дітей з сусідніх Підгаєцького, Зборівського, Бережанського та Тернопільського районів.