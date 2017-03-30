На Тернопільщині у 2016 році збудовано 2 нові корівники, тваринницьку ферму та пташник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив начальник управління агропромислового розвитку ТОДА Віталій Луй.

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«Здійснювалося будівництво і реконструкція молочних комплексів у Козівському та Кременецькому районі потужністю на 1200 голів корів кожен. Окрім цього відновлена тваринницька ферма в Бережанському районі. Для поліпшення генетичного потенціалу молочного стада ТОВ «Україна» Підволочиського району закуплено 394 голів нетелей голштинської породи з Німеччини. В птахівництві введено в дію пташник на 230 тис. курей-несучок в Тернопільському районі», – розповів Луй.

Водночас він зазначив, що протягом останніх років не реалізовано жодного інвестиційного проекту з розвитку скотарства у Заліщицькому, Монастириському, Шумському та Гусятинському районах.