На Тернопільщині влада закликає селян об’єднуватися й створювати молочні кооперативи

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з такою ініціативою виступив директор департаменту агропромислового розвитку ТОДА Віталій Луй після повернення із стажування в Чехії.

«Робота на селі важка й кропітка. Наразі селяни збувають своє молоко за доволі низькими оптовими цінами. Майбутнє – за міні-переробними заводами вузької спеціалізації. Адже сьогодні потенційний споживач, окрім класичних молочних виробів, хоче мати доступ до особливих різновидів молокопродукції», – переконаний Луй.

Як приклад він навів досвід Чехії.

«Там фермер, маючи у своєму господарстві декількох корів, виготовляє йогурт найвищої якості без додавання штучних домішок чи консервантів. У нього немає проблем зі збутом, він отримує стабільний прибуток. І думає не про те, як звести кінці з кінцями, а куди йому краще поїхати відпочити», – каже Луй.

Відтак він закликав усіх бажаючих створити фермерські кооперативи молочної галузі звертатися безпосередньо у Департамент агропромислового розвитку, при цьому пообіцяв сприяння у розвитку таких кооперативів.

«Я вірю, що об’єднавши свої зусилля жителі нашого краю зможуть не лише добре заробляти, а й загалом підняти молочну галузь Тернопільщини. Наразі, наша область у цій сфері займає середні позиції. Але ми маємо значний потенціал, який необхідно розвивати. Напрацювання в даному напрямку вже є – чекаємо на активність самих фермерів», – підсумував Луй.