Після випадку з ув’язненням матір’ю свого сина на Тернопільщині перевірять місце перебування усіх учнів, які покинули школу

На Тернопільщині поліція ініціює перевірку місця перебування учнів, які покинули навчальні заклади, після випадку з ув’язненням матір’ю свого сина. Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

За його словами, перевірку будуть проводити працівники управління освіти.

Зумовлена перевірка тим, що 14-річний хлопець, якого мати забрала зі школим під приводом виїзду за кордон а згодом утримувала вдома, тепер не може стояти навіть кілька хвилин, у нього атрофовані м’язи.

«Ситуація з цим хлопцем засвідчила, що ситуація випала з поля зору контролюючих служб, ніхто не простежив, чи виїхала ця дитина за кордон, чи отримувала мати, яка сама виховує сина, на нього соціальну допомогу. Тому зараз ми ініціюємо перевірку, щоб з’ясувати, куди поділися діти, які покинули школу. Чи вони перейшли в іншу школу, чи де вони зараз?», – пояснив свою ініціативу Богомол.

За його даними, асоціального юнака, якого мати утримувала вдома, зараз перебуває в Центрі соціальної реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року жителька райцентру Заліщики прийшла до школи, де навчався її син, попросила віддати документи, мотивуючи тим, що вони виїжджають за кордон.

Як встановили правоохоронці, з того часу син став заручником власної матері, котра зачинила його в будинку і щодня лякала розповідями, що люди навколо агресивні і що серед них перебувати небезпечно.

Минулого тижня до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).