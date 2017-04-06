В заручниках у власної матері: на Тернопільщині 14-річний хлопець 2 роки просидів в ізоляції від людей

На Тернопільщині у притулок забрали 14-річного хлопця, якого мати на два роки ізолювала від людей. Про це повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Повідомляється, що у вересні 2014 року жителька райцентру Заліщики прийшла до школи, де навчався її син, попросила віддати документи, мотивуючи тим, що вони виїжджають за кордон.

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Як встановили правоохоронці, з того часу син став заручником власної матері, котра зачинила його в будинку і щодня лякала розповідями, що люди навколо агресивні і що серед них перебувати небезпечно.

Поліцейські неодноразово намагалися подивитися, в яких умовах проживає дитина, однак 40-річна жінка не пускала їх в будинок.

Відтак на початку цього тижня правоохоронці змушені були вдатися до примусових заходів.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною), в рамках якого поліцейські отримали ордер на примусовий огляд помешкання.

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Коли поліцейські прибули до будинку, жінка намагалася втекти з нього через вікно, заставивши аналогічно вчинити і сина.

Врешті після переговорів поліцейські таки змогли оглянути приміщення, в яких проживав підліток, умови поліцейські визнали як задовільні.

Однак у хлопця помітили ослабленість, окрім того, він взагалі не рухався без дозволу і вказівок матері.

Відтак його доставили у Тернопільський притулок для неповнолітніх, де він має пройти медичне обстеження, з ним також поспілкуються психологи закладу.

В рамках кримінального провадження також буде проведено вивчення психоемоційного стану матері.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року стало відомо, що у Тернополі чоловік 18 років був ув’язненій у квартирі власною матір’ю.