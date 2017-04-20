На Тернопільщині поблизу Малашівського сміттєзвалища затримали дві фури із львівським сміттям

На Тернопільщині поблизу Малашівського сміттєзвалища, куди вивозять відходи з Тернополя, затримали дві фури із львівським сміттям.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, фури зупинили поліцейські у Зборівському районі учора близько 21.15.

Встановлено, що власник транспортних засобів – підприємець з Тернополя, а 40 т побутових відходів, відповідно до товаро-транспортних накладних, належать львівському підприємству.

За словами водіїв, вони дане сміття везли зі Львова до Дніпра. На Тернопільщину заїхали на дозаправку, а також начебто вирішили відрегулювати клапани двигунів автотранспорту в селі Чернихів, що неподалік Малашівців.

Їхні документи та слова перевіряють слідчі. Наразі вантажівки знаходяться на арештмайданчику.

Як повідомляв УНІАН, загалом у Тернопільській області виявлено вже 13 фактів скиду відходів зі Львова.

Екологи спричинені цим збитки оцінили у 0,5 млн грн.