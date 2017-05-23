У зоні АТО загинув 18-річний контрактник з Тернопільщини

У зоні АТО під час виконання службових обов’язків внаслідок вогневого поранення загинув військовослужбовець-контрактник військової частини В1428 Богдан Ішутін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі 44-ї артилерійської бригади, це сталося 22 травня.

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Загиблий військовий був мешканцем Теребовлі. Йому виповнилося 18 років.

За даним фактом проводиться розслідування. З'ясовуються обставини та причини загибелі солдата.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад тисячу вибухів на Донбасі.