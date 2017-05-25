На Тернопільщині вчителька молодших класів торгувала наркотиками (фото)

16:44, 25 травня 2017
Тернопіль
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В обов’язки жінки входило фасування та зберігання амфетаміну, а її спільник шукав клієнтів та передавав товар.

За грам амфетаміну торговці просили 300 гривень / фото відділу комунікації ГУНП Тернопільської області

У Борщівському районі Тернопільської області вчора затримали двох місцевих жителів, котрі протягом кількох місяців торгували амфетаміном.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, одним із наркоторговців виявилася вчителька молодших класів. Їй допомагав місцевий безробітний.

В обов’язки жінки входило фасування та зберігання амфетаміну, а її спільник шукав клієнтів та передавав товар. За грам амфетаміну торговці просили 300 гривень.

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Чоловік та жінка збували товар і дистанційно, через так-звані закладки. Жінка ховала у визначене місце пакунок з дозою. Про місце повідомляла покупцеві і він забирав наркотики, залишивши у вказаному сховку гроші. Під час чергової «закладки» жінку затримали. Пізніше затримали її помічника.

Обох наркоторговців, відповідно до статті 208 КПК, помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Чоловік та жінка у скоєному зізналися. Їм інкримінують ст. 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Фото відділу комунікації ГУНП Тернопільської області

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Теги: #поліція#накротики#вчителька