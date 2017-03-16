У Тернополі викрили аптеку, в якій продавали наркотики

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що працівники однієї з аптек обласного центру реалізовували лікарські засоби із вмістом наркотичних речовин без пред’явлення покупцями рецептів та в забороненій кількості.

Спільно з працівниками поліції проведено санкціонований обшук у складських приміщення цієї аптеки, де виявлено десятки протермінованих препаратів, а також таких, що мають візуальні ознаки фальсифікату. Серед них – упаковки парацетамолу, сульфацилу, цетрину та інші ліки, що користуються особливою популярністю серед споживачів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 2 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч.1 ст. 321-1(зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.