На Тернопільщині прокуратура не дала виплатити 32 мільйона гривень фірмі, яка неякісно відремонтувала дорогу
Справу передали на новий розгляд у суд першої інстанції.
Прокуратура Тернопільської області відстояла у касаційній інстанції позицію про неправомірність стягнення зі Служби автомобільних доріг понад 32 млн грн оплати за ремонт дороги на користь приватної фірми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, фірма-підрядник, яка ремонтувала автошлях «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» на ділянці поблизу м. Кременець, вимагала у державної організації відшкодування грошей за ремонт дороги, який був здійснений неякісно.
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Постановою Вищого господарського суду України скасовані рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу передано на новий розгляд у суд першої інстанції.
Окрім цього, рішення суду касаційної інстанції розблокує рахунки Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, внаслідок чого працівники зможуть отримати заборговану заробітну плату.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині завдяки митному експерименту оновлять покриття на чотирьох дорогах.