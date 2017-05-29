На Тернопільщині прокуратура не дала виплатити 32 мільйона гривень фірмі, яка неякісно відремонтувала дорогу

16:29, 29 травня 2017
Тернопіль
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Справу передали на новий розгляд у суд першої інстанції.

Ремонт автошляху

Прокуратура Тернопільської області відстояла у касаційній інстанції позицію про неправомірність стягнення зі Служби автомобільних доріг понад 32 млн грн оплати за ремонт дороги на користь приватної фірми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, фірма-підрядник, яка ремонтувала  автошлях «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» на ділянці поблизу м. Кременець, вимагала у державної організації відшкодування грошей за ремонт дороги, який був здійснений неякісно.

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Постановою Вищого господарського суду України скасовані рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу передано на новий розгляд у суд першої інстанції.

Окрім цього, рішення суду касаційної інстанції розблокує рахунки Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, внаслідок чого працівники зможуть отримати заборговану заробітну плату.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині завдяки митному експерименту оновлять покриття на чотирьох дорогах.

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Теги: #ремонт доріг Тернопільщини#стан доріг