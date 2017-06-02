На Тернопільщині втопився 44-річний чоловік

У Тернопільській області внаслідок необережного поводження на воді загинув 44-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, трагедія сталася 1 червня в селі Лисичники Заліщицького району.

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Тіло чоловіка виявили на березі ріки Серет. Загиблим виявився житель села Бедриківці.

З початку 2017 року на Тернопільщині втопилося 8 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині тракторист переїхав велосипедиста.