На Тернопільщині втопився 44-річний чоловік
10:57, 02 червня 2017Тернопіль
60 0
Тіло чоловіка виявили на березі ріки Серет.
Чоловік загинув внаслідок необережного поводження на воді / Фото Закарпаття онлайн
У Тернопільській області внаслідок необережного поводження на воді загинув 44-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, трагедія сталася 1 червня в селі Лисичники Заліщицького району.
Читайте такожУ Таїланді вантажівка влетіла в ресторан: є загиблі і поранені
Тіло чоловіка виявили на березі ріки Серет. Загиблим виявився житель села Бедриківці.
З початку 2017 року на Тернопільщині втопилося 8 чоловік.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині тракторист переїхав велосипедиста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter