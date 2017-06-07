На Тернопільщині в різних місцях за добу виявили три артснаряди часів Другої світової

Три артилерійські снаряди часів Другої світової війни виявили на Тернопільщині. Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, 6 червня на полі технічних культур в селі Воробіївка Зборівського району місцеві жителі знайшли 152 мм артилерійський снаряд.

Того ж дня в селі Баранівка Бережанського району виявлено 76 мм артснаряд.

7 червня вночі поблизу польової дороги Юстинівка – Вівся Підгаєцького району виявлено артилерійський снаряд калібром 100 мм.

Після проведення обстеження територій, прилеглих до місць знахідок, всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого вибуху.