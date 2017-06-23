На Тернопільщині за 5 місяців працевлаштовано майже третину вимушених переселенців

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, загалом протягом січня-травня 2017 року на обліку в центрах зайнятості Тернопільщини перебувало 58 внутрішньо переміщених осіб.

16 переселенців уже працевлаштовано. Одна особа цьогоріч відкрила приватну справу за сприяння служби зайнятості. Професійним навчанням було охоплено 6 переселенців.

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Загалом у період з 1 жовтня 2014-го по 21 червня 2017 року за допомогою місцевих центрів зайнятості знайшли роботу 245 внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні на обліку в службі зайнятості області перебуває 24 переселенці зі статусом безробітного. Їм продовжується пошук місць праці.