На Тернопільщині внаслідок ножового поранення загинула 17-річна дівчина. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло дівчини сьогодні 26 червня близько 6.40 на узбіччі дороги виявив житель смт. Вишнівець Збаразького району. Він викликав поліцію та швидку.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого управління Володимира Галевича, загибла – цьогорічна випускниця, жителька Вишнівця.

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Дівчина разом з друзями учора пішла на святкування Дня молоді. Востаннє матір з нею спілкувалася по телефону приблизно о 1.30-1.40 ночі. Донька повідомила, що збирається йти додому.

При огляді тіла дівчини експерти виявили одне ножове поранення в області серця. Що стало причиною загибелі і коли саме трапилося нещастя встановить судово-медична експертиза.

Правоохоронці опитують друзів загиблої, а також встановлюють свідків даної події та людей, з якими вона поверталася зі свята.

За фактом загибелі дівчини відкрито кримінальне провадження.