На Тернопільщині внаслідок негоди повалено 80 дерев, пошкоджено будівлі (фото)

На Тернопільщині внаслідок негоди повалено 80 дерев, пошкоджено будівлі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 1 липня близько 20 години сильні пориви вітру та дощі пройшли на Збаражчині. Зокрема в с. Чеснівський Раковець пошкоджено покрівлі чотирьох будівель у двох домогосподарствах та одну частково зруйновано, оскільки на господарську будівлю впало дерево.

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Загалом в селі вітром повалено 80 дерев. До ліквідації наслідків негоди залучали черговий караул четвертої Державної пожежно-рятувальної частини зі Збаража.

У Тернополі на вул. Тарнавського внаслідок пориву вітру частина крони дерева впала на мікроавтобус «Івеко». Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснили роботи по деблокуванню автомобіля.

А на вул. Збаразькій черговий караул першої Державної пожежно-рятувальної частини працював над розчищенням від зламаних гілок частини тротуару. Внаслідокнегоди ніхто з людей не постраждав.