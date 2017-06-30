На Тернопільщині через негоду без світла залишились 34 села (фото)
10:32, 30 червня 2017Тернопіль
125 0
Рятувальникам 3 рази довелося виїжджати для очищення доріг від повалених дерев.
Негода в регіоні супроводжувалась сильними поривами вітру та сильною зливою
На Тернопільщині внаслідок негоди знеструмлено 34 села. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора ввечері на території Тернопільської області негода супроводжувалась сильними поривами вітру та сильною зливою.
Рятувальникам 3 рази довелося виїжджати для очищення доріг від повалених дерев, зокрема у селах Підзамочок та Новоставці Бучацького району, в с. Підлізці Кременецького району та Теребовлі.
В с. Нагірянка Чортківського району люди звільнили дорогу від двох повалених дерев самотужки.
У Тернополі рятувальники також здійснили відкачку води із затоплених підвалів та будинків на вул. Оболоня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter