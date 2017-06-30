На Тернопільщині через негоду без світла залишились 34 села (фото)

10:32, 30 червня 2017
Тернопіль
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Рятувальникам 3 рази довелося виїжджати для очищення доріг від повалених дерев.

Негода в регіоні супроводжувалась сильними поривами вітру та сильною зливою

На Тернопільщині внаслідок негоди знеструмлено 34 села. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,  учора ввечері на території Тернопільської області негода супроводжувалась сильними поривами вітру та сильною зливою.

Рятувальникам 3 рази довелося виїжджати для очищення доріг від повалених дерев, зокрема у селах Підзамочок та Новоставці Бучацького району, в с. Підлізці Кременецького району та Теребовлі.

В с. Нагірянка Чортківського району люди звільнили дорогу від двох повалених дерев самотужки.

У Тернополі рятувальники також здійснили відкачку води із затоплених підвалів та будинків на вул. Оболоня.

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Теги: #негода#знеструмлення